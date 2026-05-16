Hai riempito di gioia e luce le nostre giornate | chiesa gremita per l’ultimo saluto al piccolo Giulio - Foto e video

Da ecodibergamo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiesa piena di persone si è riunita per l’ultimo saluto a un bambino di nove anni, deceduto dopo essere stato investito in piazzale Risorgimento. Durante la cerimonia, gli studenti dell’Istituto Imiberg hanno portato rose bianche e lumini, mentre anche i volontari dell’Aido erano presenti per partecipare alla funzione funebre. La chiesa era gremita di familiari, amici e conoscenti, tutti raccolti per ricordare il ragazzo scomparso. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione collettiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I FUNERALI. Gli studenti dell’Imiberg con rose bianche e lumini, anche i volontari dell’Aido per il funerale di Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto dopo essere stato investito in piazzale Risorgimento. Nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo a Bergamo in tantissimi vicino alla famiglia. Don Pasini: «Hai compiuto un cammino bellissimo e luminoso». La grande chiesa parrocchiale del quartiere di San Paolo Apostolo, a Bergamo, non è riuscita a contenere sabato pomeriggio 16 maggio alle 15 tutte le persone che hanno voluto tributare un ultimo saluto a Giulio Lovera, il bambino di 9 anni morto dopo essere stato investito da un’auto, mercoledì scorso, in piazzale Risorgimento, nel quartiere Loreto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

hai riempito di gioia e luce le nostre giornate chiesa gremita per l8217ultimo saluto al piccolo giulio foto e video
© Ecodibergamo.it - «Hai riempito di gioia e luce le nostre giornate»: chiesa gremita per l’ultimo saluto al piccolo Giulio - Foto e video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I Filled It With My Wishes | Personalized Bunny Plush

Video I Filled It With My Wishes | Personalized Bunny Plush

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’ultimo saluto al piccolo Giulio, i compagni: “La sua gentilezza ha riempito di gioia le nostre giornate”

Leggi anche: Chiesa gremita per l'ultimo saluto alla 15enne Sofia

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web