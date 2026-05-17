Dal 15 maggio al 14 giugno 2026 si svolge a Villa Fiorentino a Sorrento la mostra collettiva intitolata “Turning to the light”. Tra gli artisti partecipanti figura anche Luisa Russo, che espone le sue opere all’interno dell’evento. La mostra presenta lavori di diversi artisti, tutti dedicati al tema della luce attraverso tecniche e stili differenti. La location si trova nel centro della città, in un edificio storico che ospita anche altre esposizioni durante l’anno.

Si inaugura, venerdì 15 maggio, nella splendida Villa Fiorentino dell’altrettanto meravigliosa Sorrento, la mostra collettiva “Turning to the light” che si potrà visitare fino al 14 giugno. Rossella Savarese, storica dell’arte e titolare della SyArt Gallery, è la curatrice della suddetta mostra che, si inserisce nel format Sorrento Contemporary Art e racconta il lusinghiero e difficile risultato raggiunto, di una ricerca che è stata condotta tra importanti artisti internazionali, in cui la forza del segno e la scelta di un utilizzo fondante della luce nei rispettivi lavori, demarcano, in un perimetro globale e se pure in una condizione di smarrimento, una risposta di attivazione, nello stesso tempo, condivisa e condivisibile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luisa Russo tra gli artisti della mostra “Turning to the light” a Villa Fiorentino a Sorrento

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