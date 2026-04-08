Versi in musica tra antico e moderno Concerto con gli artisti della Fenice di Venezia

Apre la stagione 2026 del progetto "Spartiti di Splendore" sabato 9 maggio 2026 questo Concerto con gli Artisti della Fenice di Venezia. Ti aspettiamo a "VERSI IN MUSICA TRA ANTICO E MODERNO". Il Concerto, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non è prevista prenotazione), si tiene. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Protesta alla Fenice di Venezia, il pubblico contesta Colabianchi: cori e volantini prima del concertoLa serata del Venerdì Santo al Teatro La Fenice, a Venezia, si è aperta con un clima di forte tensione, ben lontano dall’atmosfera solenne attesa per...

Al Toniolo l'orchestra della Fenice con un concerto dedicato a Mozart e BeethovenNuovo appuntamento per la stagione di concerti organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia con Amici della musica di Mestre: martedì 17...

Rossini - Semiramide (Concerto di Capodanno 2026)

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Beatrice Venezi alla Fenice: tra musica e dibattitoL’annuncio dell’incarico ha generato numerose reazioni, sia di sostegno che di critica. Alcuni esponenti del mondo musicale e politico hanno espresso perplessità sulla scelta, mentre altri hanno ... it.blastingnews.com

Vienna predica gentilezza. Venezia invece protestaIl Concerto di Capodanno della Fenice di Venezia, in diretta ieri su Rai 1, passerà alla storia come il concerto della spilla. Una protesta silenziosa ma eloquentissima contro la nomina di Beatrice ... ilgiornale.it