Amorosi ArtePiana – Tra Visione e Materia porta in mostra otto artisti campani

Dal 9 maggio, presso una galleria locale, si tiene la mostra intitolata “ArtePiana – Tra Visione e Materia”. L’esposizione presenta le opere di otto artisti provenienti dalla regione campana. La mostra è curata da Francesco Creta e si focalizza su lavori che integrano elementi visivi e materiali diversi. L’evento rimarrà aperto al pubblico fino a una data ancora da definire.

Il 9 maggio 2026 inaugura ArtePiana – Tra Visione e Materia, progetto espositivo a cura di Francesco Creta che riunisce otto artisti della scena contemporanea campana in una riflessione sul ruolo della materia nell’arte. In questo contesto, Tra Visione e Materia sviluppa una riflessione sulla materia come elemento attivo del linguaggio visivo. La tradizione artistica campana, segnata da una forte tensione sperimentale, ha infatti individuato nella materia non un semplice supporto, ma un luogo di costruzione del senso e della memoria. Pittura, segno grafico e costruzione materica si articolano come strumenti di indagine attraverso cui l’opera si configura come presenza.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Amorosi, “ArtePiana – Tra Visione e Materia” porta in mostra otto artisti campani Notizie correlate Amorosi, il 9 maggio si inaugura ‘ArtePiana’Tempo di lettura: 2 minutiIl 9 maggio 2026 inaugura ArtePiana – Tra Visione e Materia, progetto espositivo a cura di Francesco Creta che riunisce... Leggi anche: Venticinque artisti campani per “Fratello Universo”, mostra dedicata a san Francesco d'Assisi