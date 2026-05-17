L' ufficio postale di Manoppello torna disponibile nella versione Polis FOTO

L’ufficio postale di Manoppello Stazione ha riaperto al pubblico in anticipo rispetto ai tempi previsti. La struttura è stata aggiornata con i lavori di ristrutturazione secondo il modello Polis. La riapertura è stata comunicata con una foto che mostra la nuova configurazione dell’ufficio. La riqualificazione ha coinvolto l’intera area, portando a una ripresa delle attività postali per i cittadini della zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di chiusura o sui costi dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’ufficio postale di Manoppello Stazione ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Gabriele d’Annunzio, il cui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Poste Italiane, Vallemaio, ufficio postale nuovamente disponibile in versione polisIn anticipo rispetto ai tempi previsti, l’ufficio postale di Vallemaio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia... Riaperto nella versione "Polis" l'ufficio postale di OggionoDopo gli ultimi interventi la sede è tornata operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica... L'ufficio postale di Manoppello torna disponibile nella versione Polis [FOTO]Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa in anticipo rispetto ai tempi previsti, con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione ... ilpescara.it Ufficio postale chiuso a Roveleto, opposizione attacca: Solo rammarico, servono fattiL'ufficio postale di Roveleto di Cadeo resta chiuso, con un camper come soluzione provvisoria. Il consigliere Bruschi chiede al sindaco azioni formali contro Poste Italiane ... ilpiacenza.it