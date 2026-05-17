L' ufficio postale di Manoppello torna disponibile nella versione Polis FOTO
L’ufficio postale di Manoppello Stazione ha riaperto al pubblico in anticipo rispetto ai tempi previsti. La struttura è stata aggiornata con i lavori di ristrutturazione secondo il modello Polis. La riapertura è stata comunicata con una foto che mostra la nuova configurazione dell’ufficio. La riqualificazione ha coinvolto l’intera area, portando a una ripresa delle attività postali per i cittadini della zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di chiusura o sui costi dell’intervento.
In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’ufficio postale di Manoppello Stazione ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Gabriele d’Annunzio, il cui. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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