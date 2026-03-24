Riaperto nella versione Polis l' ufficio postale di Oggiono

Dopo gli ultimi interventi la sede è tornata operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione L’ufficio postale di Oggiono riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Lazzaretto 40 finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane “per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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L’Inter è cotta, non c’è più. Campionato riaperto Vediamo Nel prossimo turno c’è Inter-Roma e Napoli-Milan. Sarebbe divertente ricominciare tutto da capo. Stracciare tutto e cominciare a scrivere un romanzo del tutto nuovo. Di Nello Mascia https://www.ilnap facebook