Ludovico Einaudi | il 12 giugno esce The Summer Portraits Live

Da lopinionista.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludovico Einaudi ha annunciato che il 12 giugno uscirà il suo nuovo album dal vivo intitolato “The Summer Portraits Live”. La pubblicazione sarà disponibile in formato digitale attraverso Decca Records, mentre dal 10 luglio sarà acquistabile anche in versione CD e vinile colorato, quest’ultimo in edizione limitata doppio LP. La notizia riguarda la data di uscita e le modalità di distribuzione del progetto musicale.

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foto di Gavin Bayliss TORINO – Ludovico Einaudi annuncia l’uscita di “The Summer Portraits Live”, nuovo album dal vivo disponibile dal 12 giugno in formato digitale per Decca Records e dal 10 luglio anche in cd e vinile colorato in edizione limitata doppio Lp. Registrato durante la residenza di sei concerti sold out alla Royal Albert Hall di Londra nel 2025, il disco raccoglie alcune delle composizioni più amate del pianista e compositore torinese, affiancando i brani di “The Summer Portraits” a classici come “I Giorni”, “Nuvole Bianche” ed “Experience”. In contemporanea con l’annuncio arriva anche il primo estratto, “Pathos”, nella versione live. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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