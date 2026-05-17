Ludovico Einaudi | il 12 giugno esce The Summer Portraits Live

Ludovico Einaudi ha annunciato che il 12 giugno uscirà il suo nuovo album dal vivo intitolato “The Summer Portraits Live”. La pubblicazione sarà disponibile in formato digitale attraverso Decca Records, mentre dal 10 luglio sarà acquistabile anche in versione CD e vinile colorato, quest’ultimo in edizione limitata doppio LP. La notizia riguarda la data di uscita e le modalità di distribuzione del progetto musicale.

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