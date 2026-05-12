Lugo Summer live festival al via il 5 giugno con Daniela Peroni

Il Lugo Summer Live festival torna il 5 giugno con l’avvio dell’undicesima edizione. La rassegna musicale estiva prevede una serie di eventi con la partecipazione di cantanti e band, e si svolgerà nel corso della stagione estiva. La manifestazione si terrà in diverse location della città e durerà diverse settimane, coinvolgendo artisti di vari generi musicali.

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Inizierà venerdì 5 giugno l’undicesima edizione del Lugo Summer Live, la rassegna musicale estiva con una serie di eventi che vedrà la partecipazione di cantanti e band. I concerti si svolgeranno di venerdì al piazzale del Lago, adiacente al Crai Esseci di Via Scarabelli 1, fino al 4 settembre con inizio alle 21.30 (posto unico a sedere a pagamento, per info e prenotazioni: 392 7677315 o Vivaticket). Il primo appuntamento del festival è fissato per il 5 giugno, quando sul palco salirà Daniela Peroni per omaggiare Ornella Vanoni, riproducendo le canzoni di maggior successo dell’artista. Il 12, invece, Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, due degli autori di alcune canzone dei Nomadi, ripercorreranno la lunga carriera del gruppo fondato da Beppe Carletti e Augusto Daolio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo Summer live festival, al via il 5 giugno con Daniela Peroni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Noyz Narcos sceglie l'Umbria per aprire il "Cruel Summer 2026": il 13 giugno al Chroma Festival di Bastia GLI ANNI 80 – IL RITORNO. Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugnoDopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato... Argomenti più discussi: Svelato il programma della undicesima edizione del Lugo Summer Show; Musica, torna Lugo Summer Live, dal rock alla canzone d’autore italiana, un’estate di concerti: primo appuntamento il 5 giugno; Lugo Summer Live celebra l’undicesima edizione: da Morricone agli Abba, estate di grandi tributi e solidarietà; Bull Brigade – Annunciate le date del Summer Tour 2026. #May 1 events Italy - Results on X | Live Posts & Updates x.com Lugo Summer live festival, al via il 5 giugno con Daniela PeroniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it