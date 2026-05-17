Esiste chi si prende cura della memoria di una città come se fosse un patrimonio da preservare. Tra questi, ci sono figure che dedicano il loro tempo a ricordare eventi e tradizioni legate alla cultura locale, come un festival del cinema che si svolgeva in passato. Questa volontà di conservare il ricordo si manifesta attraverso racconti, fotografie e testimonianze raccolte nel tempo. La storia di questa manifestazione, e delle persone coinvolte, viene tramandata di generazione in generazione, mantenendo vivo il legame con il passato.

Ci sono persone che custodiscono la memoria di una città come se fosse un bene prezioso da tramandare. Luciano Scafà è una di queste. Da decenni uno dei principali custodi della storia di Porto San Giorgio, nella sua biblioteca ha migliaia di volumi, fotografie, ritagli di giornale e appunti. L’ultima chicca ha il fascino delle grandi occasioni. In questi giorni, mentre gli occhi del mondo sono puntati sul Festival di Cannes, Scafà ricorda un fatto sorprendente: nel 1947, appena due anni dopo la fine della guerra, Porto San Giorgio ospitò la Prima Fiera Adriatica del Film, un evento che avrebbe potuto trasformare la città in uno dei centri più importanti del cinema europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano Scafà e quell’antico festival del cinema

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