Benevento e quell’antico legame con l’Egitto | la sannita G8 Mobili finanzia le ricerche sul culto del sole

Un’azienda di Benevento ha deciso di sostenere una campagna di scavi archeologici in Egitto, concentrandosi sul sito noto come il Tempio del Sole. La collaborazione riguarda la ricerca sul culto del sole e coinvolge diverse istituzioni internazionali. La società locale ha stanziato fondi per questa iniziativa, che mira a approfondire lo studio di antiche testimonianze religiose e culturali legate all’adorazione del sole nel territorio egiziano.

Un’azienda beneventana entra nel cuore della ricerca archeologica internazionale e finanzia una nuova campagna di scavi in Egitto sul cosiddetto Tempio del Sole. La G8 Mobili di Benevento, guidata dal cav. Vincenzo Mucci, sosterrà nell’autunno 2026 il progetto promosso dall’ Università L’Orientale di Napoli e dall’ Università di Torino, con l’obiettivo di indagare i legami tra il culto solare egizio e il Tempio di Iside di Benevento. Un’ipotesi che apre uno scenario affascinante: un filo culturale e religioso che attraversa il Mediterraneo e arriva fino all’età romana. Il lavoro scientifico tra Egitto e mondo romano. Sotto la guida dei professori Rosanna Pirelli e Massimiliano Nuzzolo, la ricerca seguirà l’evoluzione del culto solare dalla civiltà faraonica fino all’epoca romana.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dal Sannio all’Egitto: G8 Mobili finanzia il progetto sul Tempio del SoleTempo di lettura: < 1 minutoNell’autunno 2026, la G8 Mobili di Benevento, guidata dal Cav. Leggi anche: Il culto del sole nell’antico Egitto: all’Orientale un focus tra storia e nuove scoperte