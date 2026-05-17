Lucchese - Ecco il nuovo volto Riad viaggia verso la riconferma

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio della prossima settimana è previsto l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore della Lucchese per la prossima stagione. Attualmente, Marco Bernardini è il candidato principale a mantenere il ruolo, mentre si attende la decisione definitiva da parte della società. Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse discussioni interne, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali. La scelta del nuovo tecnico rappresenta un passaggio importante per la squadra in vista degli impegni futuri.

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All’inizio della prossima settimana dovrebbe essere sciolto ufficialmente il nodo del nuovo allenatore della Lucchese per la prossima stagione, con Marco Bernardini che rimane, di gran lunga, il favorito. Da ieri l’avventura del trainer romano sulla panchina del Trastevere dovrebbe essere conclusa, dal momento che la sua squadra ha perso la finale play-off, in casa, contro il Monastir. E’,stato quello del trentanovenne tecnico romano, il profilo che ha più convinto la dirigenza rossonera, anche nella consapevolezza che, una cosa è guidare il Trastevere, peraltro già in serie "D" e un’altra è salire sul ponte di comando della ultracentenaria Pantera, con il "patron" Matteo Brunori deciso a rinverdire il vecchio blasone rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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