Lucchese - Ecco il nuovo volto Riad viaggia verso la riconferma

All’inizio della prossima settimana è previsto l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore della Lucchese per la prossima stagione. Attualmente, Marco Bernardini è il candidato principale a mantenere il ruolo, mentre si attende la decisione definitiva da parte della società. Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse discussioni interne, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali. La scelta del nuovo tecnico rappresenta un passaggio importante per la squadra in vista degli impegni futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui