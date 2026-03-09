Larcianese - Lucchese | la fuga prende corpo Riad lancia la Pantera verso la serie D

Nella partita tra Larcianese e Lucchese, la squadra ospite si è aggiudicata la vittoria con un gol segnato nel corso del secondo tempo. La formazione lucchese ha schierato un modulo 4-3-1-2, con Della Pina tra i pali e diverse sostituzioni avvenute durante la ripresa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, portando la Lucchese più vicina alla promozione in serie D.

Larcianese 0 Lucchese 1 LARCIANESE (4-3-1-2): Della Pina; Martinelli (14' st Marini), Belluomini, Rosselli (26' st Bolognini), Bacci; Marianelli (26' st Pertici), Salerno (34' st Nenci), Crecchi; Minardi; Mallardo, Ba. (A disp.: Xillo, Lucarini, Pala, Fiore). All.: Cerasa. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Rotondo, Lorenzini; Bartolotta (45' st Zenuni), Picchi (36' st Russo), Del Rosso; Riad (44' st Tosi), Camilli (49' st Ragghianti), Fedato (28' st Piazze). (A disp.: Ennached, Venanzi, Palma, Sansaro). All.: Pirozzi. Arbitro: Dossetto di Pinerolo (assistenti: Gelli di Prato e Sordi di Firenze). Rete: 15' st Riad. Note: angoli 2-6; ammoniti: Rosselli, Del Rosso e Bartolotta; recupero: 0' pt, 6' st; spettatori: 700 circa (di cui circa 500 da Lucca).