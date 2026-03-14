LUCCHESE - CANNONIERI Balzo in avanti del bomber Riad E’ al terzo posto | verso la doppia cifra
Il calciatore del Lucchesse-Cannoniere, Riad, ha segnato un gol contro la Larcianese, salendo al terzo posto nella classifica dei marcatori del girone. Con questa rete, l’attaccante di Pirozzi si avvicina alla doppia cifra, continuando la sua stagione con ottimi risultati. La sua performance ha contribuito alla posizione attuale della squadra nella classifica.
Balzo in avanti del rossonero Riad nella classifica dei marcatori del girone. Con il gol realizzato contro la Larcianese l’attaccante di Pirozzi è arrivato ad un passo dalla doppia cifra. In testa alla classifica dei cannonieri c’è sempre Khalil Bouhafa, centravanti della Cerretese. Questa la classifica dopo la giornata numero ventisette. 14 reti: Bouhafa (Cerretese); 12 reti: Giordani (Perignano); 9 reti: Riad (Lucchese), Cutroneo (Pro Livorno), Cornacchia (Sangiuliano); 8 reti: Ba (Larcianese), Buffa (Massese), Gabrielli (Viareggio), Granucci (Montespertoli), El Hadoui (Castelnuovo), Pegollo (Viareggio), Di Paola (San Giuliano), Del Pela... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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