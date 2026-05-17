Lucca strisce blu ai Macelli | l’opposizione critica la nuova tassa

A Lucca è stata introdotta una nuova tassa per le strisce blu ai Macelli, che ha suscitato critiche da parte dell’opposizione. La discussione si focalizza sull’aumento dei costi per chi utilizza i parcheggi nelle aree interessate. Secondo gli oppositori, questa decisione favorirebbe i turisti rispetto ai residenti, alimentando le polemiche sulla gestione delle risorse pubbliche. La questione ha acceso un dibattito tra chi sostiene la misura e chi la considera dannosa per la comunità locale.

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