Scanzano niente Bandiera Blu | l’opposizione critica la gestione

A Scanzano la candidatura alla Bandiera Blu è stata respinta, suscitando le critiche dell'opposizione. Nonostante i preparativi e le pratiche avviate, il riconoscimento non è stato concesso. Le autorità locali hanno affrontato accuse riguardo a errori nella gestione dei rifiuti, che avrebbero influito negativamente sulla valutazione complessiva. La decisione ha portato a un confronto acceso tra le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Perché la candidatura ufficiale è stata respinta nonostante i preparativi?. Quali errori nella gestione dei rifiuti hanno compromesso il riconoscimento?. Come influiranno gli scarichi nei canali sulla salubrità delle acque?. Chi pagherà il danno economico causato dal mancato indotto turistico?.? In Breve I consiglieri Salerno e Scarnato denunciano la gestione superficiale del territorio jonico.. Problemi di scarichi nei canali di bonifica minacciano la salubrità delle acque.. Mancanza di infrastrutture e gestione rifiuti rischiano l'indotto economico del borgo.. L'esclusione dalla Bandiera Blu 2026 colpisce il potenziale turistico di Scanzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scanzano, niente Bandiera Blu: l’opposizione critica la gestione Notizie correlate I lavori in centro e l’arrivo della Ztl. Opposizione critica sui ritardi: "Pessima gestione del restyling"Sulla riqualificazione del centro storico di Limbiate, le forze di opposizione criticano tempi e modalità di gestione del cantiere, che si è concluso... Leggi anche: Meloni: "Opposizione critica dal divano". E sul governo: "Andiamo avanti, niente rimpasti"