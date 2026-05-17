Lucania 300 cittadini al tavolo | sanità e acqua al centro del dibattito

A Lucania, circa 300 cittadini si sono riuniti per discutere di questioni fondamentali come la sanità e la rete idrica. Al centro del dibattito ci sono stati i problemi legati alla spesa sanitaria, con un confronto su come aumentare i investimenti oltre il limite del 6% del PIL. È stato anche affrontato il tema delle perdite nella rete idrica, che raggiungono circa il 60% dell'acqua trasportata, con richieste di interventi e miglioramenti nelle infrastrutture.

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? Punti chiave Come può la sanità lucana superare il limite del 6% del PIL?. Perché la rete idrica perde il 60% dell'acqua trasportata?. Quali royalties petrolifere potrebbero riparare le infrastrutture idriche della regione?. Come possono le nuove imprese contrastare lo spopolamento dei borghi lucani?.? In Breve Proposta aumento spesa sanitaria dal 6% al 9% del PIL per servizi essenziali.. Rete idrica lucana perde fino al 60% dell'acqua trasportata secondo i dati.. Coordinamento gruppi di lavoro a Potenza e Matera tramite Rosanna Giardiello e Viviana Verri.. Richiesta ripubblicizzazione Acque del Sud S.p.A. e uso royalties petrolifere per infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucania, 300 cittadini al tavolo: sanità e acqua al centro del dibattito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità: IA e sicurezza al centro del dibattito a RomaIl dibattito sulla sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale nel settore sanitario si sposta giovedì 19 marzo alle 15. Macerata, scontro tra i 5 candidati: sanità e Tari al centro del dibattito? Punti chiave Come influirà l'aumento della Tari sulla gestione dei rifiuti cittadina? Quali soluzioni propongono i candidati per l'obsoleto...