Ciro Immobile | Con l'Italia ho segnato come Toni ma non ero così protetto dai media come altri

L’attaccante ha commentato il suo contributo con la maglia della nazionale, affermando di aver segnato un numero di gol pari a quello di un noto ex attaccante in grandi tornei. Ha inoltre parlato del trattamento ricevuto dai media rispetto ad altri giocatori che hanno vestito la stessa maglia, sottolineando di aver ricevuto meno attenzione. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni nel mondo del calcio.

La polemica di Immobile sul suo periodo in Nazionale: "Ho segnato tanti gol quanti Luca Toni in un grande torneo. Eppure, nell'immaginario collettivo, lui era il grande attaccante della Nazionale e io a quanto pare non ho fatto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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