Luca Signorelli il passante eroe di Modena | Mi ha puntato il coltello alla testa e al cuore poi l' ho neutralizzato
Un passante di nome Luca Signorelli è intervenuto nel pomeriggio a Modena, dove un uomo di 31 anni di origini marocchine ha investito una persona in zona. Durante l’episodio, l’uomo ha estratto un coltello e l’ha puntato alla testa e al cuore del passante, che successivamente lo ha neutralizzato. L’intervento si è concluso senza che ci fossero ulteriori feriti o conseguenze gravi. La scena è stata fermata dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto poco dopo.
Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha investito a Modena, in zona Porta Bologna, almeno 7 persone prima di essere fermato da una volante della polizia di Stato. Per quanto riguarda le persone ferite, quattro di queste sono gravi e per due è stato necessario il trasporto in elicottero a Bologna. Luca Signorelli, il passante che ha neutralizzato l'uomo Signorelli è stato accoltellato dall'uomo che, sceso dall'auto che ha falciato i passanti, ha agitato il coltello contro chiunque gli venisse incontro. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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