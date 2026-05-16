Luca Signorelli il passante eroe di Modena | Mi ha puntato il coltello alla testa e al cuore poi l' ho neutralizzato

Un passante di nome Luca Signorelli è intervenuto nel pomeriggio a Modena, dove un uomo di 31 anni di origini marocchine ha investito una persona in zona. Durante l’episodio, l’uomo ha estratto un coltello e l’ha puntato alla testa e al cuore del passante, che successivamente lo ha neutralizzato. L’intervento si è concluso senza che ci fossero ulteriori feriti o conseguenze gravi. La scena è stata fermata dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui