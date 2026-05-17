L’eroe Signorelli | Ho fatto vedere che l’Italia non è morta

Da dayitalianews.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha raccontato di aver dimostrato che l’Italia non è morta durante un gesto compiuto all’ospedale di Modena. Dopo l’evento, ha affermato di aver voluto mostrare che il paese esiste ancora e che c’è speranza. La sua dichiarazione è stata diffusa in seguito a quanto accaduto, senza fornire dettagli su cosa abbia esattamente fatto o sul contesto specifico dell’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni media e utenti online.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il racconto dopo il gesto all’ospedale di Modena. “ Ho fatto vedere che l’Italia non è morta, che esiste ancora ”. Così ha dichiarato ai giornalisti, all’uscita dall’ospedale di Modena Baggiovara, Luca Signorelli, protagonista della tragedia avvenuta ieri, quando è stato il primo a intervenire per bloccare Salim El Koudri, rimanendo ferito durante la colluttazione con il 31enne. Il suo intervento ha impedito che la situazione potesse ulteriormente degenerare, attirando l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica. L’incontro con le istituzioni. Signorelli ha poi raccontato di aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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