Luca Signorelli si trova davanti all’ospedale di Modena Baggiovara, dove ha dichiarato di aver dimostrato che l’Italia non è finita. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di uscita dall’ospedale, e ha aggiunto che sarebbe disposto a ripetere l’esperienza. La sua affermazione riguarda un episodio recente, che ha portato alla sua dichiarazione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino gli sviluppi di questa storia.

Modena, 17 maggio 2026 - “Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora”. Sono le parole di di Luca Signorelli, fuori dall'ospedale di Modena Baggiovara. E’ lui l’uomo che ieri per primo ha bloccato Salim El Koudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. E’ commosso mentre parla e racconta qui momenti di paura in cui lui con coraggio è intervenuto. Oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Matterella e la premier Giorgia Meloni che sono andati a Modena a trovare i feriti. "Ho visto gente voltarsi dall'altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere”. “E’ stato un gesto doveroso. Sembrava una scena di Beirut, di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eroe Luca Signorelli: “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta. Lo rifarei”

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Modena, l'eroe Signorelli: «Ho fatto vedere che l'Italia non è morta»

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