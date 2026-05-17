Un cittadino ha raccontato di aver inseguito un uomo da via Emilia a Rua Pioppa. Durante l’azione, quest’ultimo ha tentato di colpirlo con un coltello al petto, ma gli è sfuggito e gli ha preso invece la testa. L’uomo è riuscito a bloccare il polso dell’aggressore, impedendo che l’attacco proseguisse. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e non risultano feriti gravi. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Modena, 17 maggio 2026 – “L’ho inseguito da via Emilia a Rua Pioppa, ha provato a colpirmi con un coltello al cuore e poi mi ha preso invece al capo, ma sono riuscito a bloccargli il polso”. Un taglio orizzontale gli attraversa la testa, le mani sono sporche di sangue. Luca Signorelli, modenese, programmatore di software per macchinari industriali sta studiando per un concorso per diventare insegnante tecnico professionale. È l’uomo che con prontezza e coraggio ha inseguito e immobilizzato Salim El Koudri. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaauto-punta-pedoni-marciapiede-video-telecamere-alto-q16ymb0g Attentato a Modena in via Emilia centro; nella foto l’uomo che ha fermato l’attentatore "Stavo passeggiando, poi ho visto le persone volare via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca, il cittadino eroe: “Stava fuggendo a piedi mi ha colpito col coltello, ma alla fine l’ho bloccato”

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