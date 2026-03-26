Il seno mi si stava gonfiando e avevo un forte dolore ma ho fatto finta di niente Alla fine sono stata operata d’urgenza per una capsulite | il racconto di Eva Grimaldi

Una donna ha riferito di aver avvertito un forte dolore e un gonfiore al seno, ma ha deciso di non cercare assistenza medica fino a quando il dolore non è peggiorato improvvisamente. Dopo settimane di sintomi ignorati, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per una capsulite. La vicenda è stata resa nota attraverso un suo racconto.

Un dolore sempre più forte, ignorato per settimane, fino al peggioramento improvviso che ha reso necessario un intervento urgente. Eva Grimaldi ha raccontato in tv cosa le è accaduto lo scorso 13 marzo, quando è stata operata al seno a causa di una capsulite, una reazione alla protesi mammaria che ne aveva provocato lo spostamento. Ospite a La Volta Buona, l’attrice ha spiegato che i primi segnali erano comparsi già da tempo. “Imma mi diceva che il seno si stava gonfiando, ma io facevo finta di niente perché volevo evitare di tornare in sala operatoria dopo i traumi del passato”. A notare per prima che qualcosa non andava era stata proprio la moglie, Imma Battaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Argomenti discussi: Eva Grimaldi operata d’urgenza: Ho rischiato la vita per la protesi.

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