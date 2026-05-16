Luca Signorelli, un passante che si trovava in zona a Modena, ha assistito a un incidente nel pomeriggio. Un uomo di 31 anni, di origini marocchine, ha investito una persona e successivamente ha aggredito con due coltellate, colpendo alla testa e al cuore una vittima. Signorelli ha evitato una delle ferite e ha cercato di bloccare l’aggressore, intervenendo sul momento. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, intervenuta sul luogo.

Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha investito a Modena, in zona Porta Bologna, almeno 7 persone prima di essere fermato da una volante della polizia di Stato. Per quanto riguarda le persone ferite, quattro di queste sono gravi e per due è stato necessario il trasporto in elicottero a Bologna. Luca Signorelli, il passante che ha neutralizzato l'uomo Signorelli è stato accoltellato dall'uomo che, sceso dall'auto che ha falciato i passanti, ha agitato il coltello contro chiunque gli venisse incontro. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Signorelli, il passante eroe di Modena: «Due coltellate alla testa e al cuore, una l'ho evitata. Poi l'ho neutralizzato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luca Signorelli, passante eroe di Modena ferito alla testa: «Due coltellate alla testa e al cuore»

Sullo stesso argomento

Luca Signorelli, il passante «eroe» di Modena ferito alla testa: «Due coltellate alla testa e al cuore, una l'ho evitata. Poi l'ho neutralizzato»Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha...

Luca Signorelli, il passante «eroe» di Modena: «Mi ha puntato il coltello alla testa e al cuore, poi l'ho neutralizzato»Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha...

Luca Signorelli, il passante eroe di Modena ferito alla testa: Due coltellate alla testa e al cuore, una l'ho evitata. Poi l'ho neutralizzatoSi chiama Luca Signorelli, uno dei passanti eroi che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha investito a Modena, in ... ilgazzettino.it

Luca Signorelli, il passante eroe di Modena: Mi ha puntato il coltello alla testa e al cuore, poi l'ho neutralizzatoSi chiama Luca Signorelli, uno dei passanti eroi che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha investito a Modena, in ... ilmessaggero.it