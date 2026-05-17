Lotta salvezza Cremonese e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata | combinazioni e spareggio

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima giornata di campionato, Cremonese e Lecce si trovano a giocarsi la permanenza in Serie A. La Cremonese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Udinese, mentre il Lecce ha battuto il Sassuolo in casa. Questi risultati portano entrambe le squadre a pari punti, rendendo necessaria l’ultima partita per definire quale delle due retrocederà. La situazione si presenta aperta e ogni risultato può cambiare le sorti delle squadre coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata. Salvo invece il Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17 GIORNATA E PROSSIMO TURNO

Video RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17 GIORNATA E PROSSIMO TURNO

Sullo stesso argomento

La lotta salvezza tra Lecce e Cremonese può decidersi con lo spareggio: cosa dice il regolamentoLa lotta salvezza potrebbe decidersi con lo spareggio: attualmente Cremonese e Lecce, in questo momento 17ª e 18ª in classifica, si trovano a pari...

Leggi anche: Lecce-Cremonese: è spareggio salvezza al Via del mare

lotta salvezza cremonese eLotta salvezza diretta Serie A: segui le partite di Cagliari, Lecce e Cremonese LIVENon c'è solo la corsa alla Champions ad accendere gli ultimi 180 minuti della Serie A 2025/26, perché dopo il mezzogiorno di fuoco, si annuncia una serata altrettanto rovente per quanto riguarda la lo ... msn.com

lotta salvezza cremonese eLotta salvezza: Lecce e Cremonese sotto i riflettoriAd infiammare ulteriormente la situazione l’affare Payero tra Udinese e grigiorossi per il riscatto dell’argentino ... calciocasteddu.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web