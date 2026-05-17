Lotta salvezza Cremonese e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata | combinazioni e spareggio
Nell’ultima giornata di campionato, Cremonese e Lecce si trovano a giocarsi la permanenza in Serie A. La Cremonese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Udinese, mentre il Lecce ha battuto il Sassuolo in casa. Questi risultati portano entrambe le squadre a pari punti, rendendo necessaria l’ultima partita per definire quale delle due retrocederà. La situazione si presenta aperta e ogni risultato può cambiare le sorti delle squadre coinvolte.
Dopo la vittoria della Cremonese a Udine e quella del Lecce con il Sassuolo, la lotta per non retrocedere si deciderà alla 38a giornata. Salvo invece il Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17 GIORNATA E PROSSIMO TURNO
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