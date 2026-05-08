Chi va in Serie A e ai playoff promozione oggi in Serie B le combinazioni per l'ultima giornata

Oggi si gioca l’ultima giornata di Serie B, con diverse squadre impegnate in sfide decisive. La promozione diretta in Serie A e l’accesso ai playoff sono ancora in bilico, mentre alcune squadre cercano di evitare la retrocessione e i playout. Le partite di questa giornata determineranno le gerarchie finali, decidendo chi salirà, chi accederà ai playoff e chi dovrà affrontare lo spareggio per restare in categoria.

Ultima giornata di Serie B che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. In ballo la promozione diretta in Serie A, l'ultimo posto playoff e la complicata zona retrocessione con annessi playout.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Ultima giornata di Serie B: le combinazioni per l’ottavo posto, l’ultimo che vale i playoffDella lotta per la promozione diretta tra Frosinone e Monza abbiamo già scritto, qui ci occupiamo di quella per l’ottavo posto nella classifica di...

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chi va in Serie A e ai playoff promozione in Serie B, tutte le combinazioni nella penultima giornata; Monza e Frosinone, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: chi viene promossa e chi va ai playoff; Serie B, chi va ai playoff e chi no: dalla lotta Monza-Frosinone alle outsider Mantova a Carrarese, Palermo e Catanzaro già certi; Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse.

Tutte le combinazioni nella lotta salvezza.Sette squadre in sei punti, a una sola giornata dal termine: la lotta salvezza in Serie B è estremamente equilibrata, poiché tutte le formazioni dalla quattordicesima all'ultima posizione non sono né ... calciomercato.com

Playoff e Playout Serie C 2025-26: regolamento, date, chi partecipa e come funzionanoScopri il Regolamento di Playoff e Playout Serie C 2025-26. Chi partecipa e come si fa a stabilire chi passa il turno. Tutte le informazioni e le date ... sport.virgilio.it

Chi lascia https://mdst.it/4u0wsEr #SportMediaset - facebook.com facebook

Batosta (annunciata per chi segue) per i #Labour, #Tories non pervenuti, i #Verdi rubano voti ai Labour, vince #Reform. A settembre si vota alle regionali in Germania e il quadro potrebbe essere simile, ma qui c’è il proporzionale. Mala tempora currunt (sed pe x.com