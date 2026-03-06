Lecce-Cremonese | è spareggio salvezza al Via del mare

Al Via del Mare si gioca lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, una partita che si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica. La sfida si preannuncia ricca di tensione e combattuta, con poche reti segnate in passato. Durante l'incontro, un giocatore ha messo a segno un solo gol nelle ultime partite.

Si salvi chi può. Al Via del Mare va in scena quasi uno spareggio: Lecce e Cremonese sono appaiate al terzultimo posto in classifica con 24 punti (come la Fiorentina, che però appare in ripresa) e sono entrambe reduci da due sconfitte consecutive. Nel 2026 nessuno ha raccolto meno punti (3) e segnato meno reti (3) dei grigiorossi: in generale gli uomini di Nicola sono rimasti a secco in 14 partite su 27, primato negativo condiviso proprio con il Lecce, oltre che con Pisa e Lazio. L’analisi MyCombo degli esperti di SisalTipster confida però nel riscatto dei lombardi, magari nel segno di Jamie Vardy, in cerca di riscatto dopo aver segnato un solo gol nelle ultime 14 uscite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

