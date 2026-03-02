L’allarme della Curia sullo spopolamento del centro

L’arcivescovo Matteo Zuppi ha espresso preoccupazione riguardo allo spopolamento del centro di Bologna, sottolineando che i parroci stanno incontrando difficoltà nel trovare nuove vocazioni e nel mantenere attive le comunità religiose. La situazione ha portato all’allarme della Curia, che segnala un progressivo calo di presenze e di attività nelle zone centrali della città.

Colpiscono le parole dell’arcivescovo Matteo Zuppi sul centro di Bologna. I parroci non trovano più bambini per il catechismo (‘Zero su novemila abitanti’, dice don Giovanni Bonfiglioli, parroco delle centralissime chiese di San Giuliano e della Santissima Trinità), e ‘quando andiamo nelle case per le benedizioni di rito, troviamo solo bed&breakfast e uffici: continuando così il nostro centro storico diventerà una vetrina vuota’. L’osservatorio della Curia, insomma, lancia un ulteriore allarme sullo spopolamento del cuore della città, dovuto anche – a sentire i parroci – alle difficoltà di ingresso nella zona (Ztl e simili), al degrado (soprattutto nelle zone calde come Montagnola e la parte finale di via Indipendenza) e ai costi dell’affitto e della vita in generale, non compatibile con gli stipendi attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

