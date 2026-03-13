Per quasi trent’anni ha vigilato sulla sicurezza dei farmaci | l’ospedale Sant’Anna saluta la dottoressa Luisa Clerici

L’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ha salutato la dottoressa Luisa Clerici, che ha concluso la sua carriera dopo quasi trent’anni di lavoro in Asst Lariana. Durante il suo incarico, si è occupata della vigilanza sulla sicurezza dei farmaci. La dottoressa Clerici si è ritirata recentemente, mettendo fine a un lungo percorso professionale all’interno della struttura.

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si è chiuso un lungo capitolo professionale: nei giorni scorsi la dottoressa Luisa Clerici è andata in pensione dopo quasi trent’anni di servizio in Asst Lariana. Colleghi e collaboratori l’hanno salutata durante un momento informale organizzato in ospedale per ringraziarla del lavoro svolto dal 1998 ad oggi. La dottoressa Clerici è laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche e ha conseguito la specializzazione in farmacia ospedaliera. Dopo l’ingresso in Asst Lariana nel 1998, ha lavorato per molti anni nella farmacia ospedaliera occupandosi di diversi aspetti legati alla gestione dei farmaci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

