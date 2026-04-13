Como donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedale

Una donna di 75 anni, ricoverata da alcuni giorni presso l'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ha sparato un colpo di pistola in una stanza del nosocomio. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e non sono ancora note le ragioni che hanno portato al gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

San Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove era ricoverata da alcuni giorni. Le sue condizioni sono molto gravi, anche se al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia, con la Squadra Mobile e la Scientifica, che sta facendo i rilievi del caso. Le visite ai pazienti all'interno della struttura ospedaliera al momento sono state sospese. Assieme al magistrato di turno della Procura di Como, gli inquirenti stanno cercando innanzitutto di capire come la donna si sia procurata l'arma, riuscendo a introdurla nella sua camera, in un reparto di degenza non specialistico, e da quanto tempo la avesse con sè prima di utilizzarla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedale Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissimaTerribile episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile. Donna investita mentre attraversa sulle strisce a Como: 41enne portata al Sant'AnnaUna donna di 41 anni è stata investita nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in via Dottesio a Como.