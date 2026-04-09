All’Arena Civica di Milano si svolge un progetto di Atletica Meneghina, supportato anche da Visa, che coinvolge bambini e ragazzi con neurodivergenza. La squadra si allena insieme agli altri giovani atleti in un contesto sportivo pubblico. L'iniziativa si rivolge a persone con diverse esigenze, offrendo loro l'opportunità di partecipare alle attività sportive in modo inclusivo. L’evento si svolge regolarmente presso il luogo storico nel centro della città.

«È arrivata una famiglia con un ragazzo neurodivergente o come preferirei chiamarlo io, psicodivergente, e ci ha chiesto se poteva allenarsi con noi. E io mi sono chiesta: "Perché no?"». Da lì è cominciato tutto, si è sparsa la voce e l'iniziativa ha preso sempre più forma. Non dei corsi separati per ragazzi portatori di neurodiversità, ma dei gruppi in cui potessero allenarsi assieme agli altri, facendo, nel limite del possibile esattamente le stesse cose. «Non si tratta di inclusione, ma di integrazione», racconta Beatrice. E la differenza non è da poco Il progetto che ha preso una forma strutturata nel 2018 si chiama Atletica Assieme e oggi è parte di “Play Sport with Me”, iniziativa sostenuta da Visa, ma all’inizio non c’era un nome, né un piano strutturato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - All’Arena Civica di Milano c’è una squadra come tutte le altre. Ed è proprio questo il punto

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Il 2 luglio 1944 si giocò una partita amichevole all’Arena Civica di Milano Le forze dell’ordine costrinsero i nati tra il 1916 e il 1926 a uscire dalla porta Nord I tedeschi ne trattennero 300 e li deportarono nei campi di lavoro in Germania. Milan contro Juventus la trappola dei nazisti per catturare i giovanidi Davide Grassi Ogni città custodisce nella pietra delle sue piazze e nei muri dei suoi edifici le tracce della propria storia.

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All’Arena Civica di Milano c’è una squadra come tutte le altre. Ed è proprio questo il puntoAll’Arena Civica di Milano un progetto di Atletica Meneghina, supportato anche da Visa, che fa allenare insieme a tutti gli altri bambini e ragazzi con neurodivergenza. L'ideatrice Beatrice Zuffi: «Lo ... vanityfair.it

Yoga day 2025, dal Parco Sempione all'Arena Civica, dai laghi alla meditazione a 1.800 metri di quota: la guida agli eventiRistabilire armonia tra corpo e mente, riservando un retreat sul lago e in montagna (anche un’ora da Milano), o praticando all’aperto in una sessione collettiva al Parco Sempione e all’Arena Civica. milano.corriere.it

La finale della Coppa Italia Primavera tra #Juventus e Atalanta si disputerà, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, mercoledì 29 aprile. #FinoAllaFine #ForzaJuve x.com

All'Inter va la supersfida con la Lazio, giocata all'Arena Civica Tra le nerazzurre a parlare nel post gara è stata Tessa Wullaert Le parole della belga sul nostro sito e nel primo commento - facebook.com facebook