L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio | Cancro e Toro tra dolcezza e passione

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, il Sole e Mercurio entreranno nel segno dei Gemelli, influenzando le dinamiche comunicative, mentre Marte e Venere si sposteranno rispettivamente in Toro e Cancro, portando cambiamenti nelle relazioni e nelle energie personali. Questa configurazione astrale si tradurrà in un periodo di maggiore apertura al dialogo e di attenzione ai sentimenti, con effetti diversi in base ai segni zodiacali coinvolti. Le influenze planetarie saranno evidenti nelle interazioni quotidiane e nelle situazioni affettive.

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