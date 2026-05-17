L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio | Cancro e Toro tra dolcezza e passione

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, il Sole e Mercurio entreranno nel segno dei Gemelli, influenzando le dinamiche comunicative, mentre Marte e Venere si sposteranno rispettivamente in Toro e Cancro, portando cambiamenti nelle relazioni e nelle energie personali. Questa configurazione astrale si tradurrà in un periodo di maggiore apertura al dialogo e di attenzione ai sentimenti, con effetti diversi in base ai segni zodiacali coinvolti. Le influenze planetarie saranno evidenti nelle interazioni quotidiane e nelle situazioni affettive.

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Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, l’ingresso del Sole e di Mercurio in Gemelli, unito al cambio di passo di Marte e Venere, rispettivamente in Toro e Cancro, porta una ventata di freschezza comunicativa e nuove stabilità affettive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 MAGGIO 2026

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