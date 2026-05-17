Loreto impresa straordinaria Ma ora il futuro è pieno di incognite
La squadra di Pesaro, appartenente alla categoria della serie B nazionale, ha confermato la partecipazione anche per la prossima stagione, dopo un percorso difficile come neopromossa. La stagione si è rivelata complicata e ha attraversato momenti di crisi, con il rischio di retrocessione che sembrava imminente fino alle ultime gare. La salvezza è arrivata, mettendo fine a un periodo di incertezza e tensione per i tifosi e gli addetti ai lavori.
PESARO La Consultinvest è salva. Anche il prossimo anno giocherà in serie B Nazionale. E’ stata una stagione complicata, da neopromossa, c’è stato un momento che sembrava che tutto fosse perduto, la retrocessione era dietro l’angolo. Nei playout è stata battaglia vera. Il Loreto, aveva il fattore campo a favore, è questo è stato molto importante per l’obiettivo finale. Ma il Casale Monferrato ha venduto cara la pelle e ha fatto soffrire i gialloblu. Il successo e la ciliegina sulla torta sono arrivati in trasferta, in Piemonte in garaquattro. Ora si festeggia. Ma il futuro è incerto. Per sostenere una serie B Nazionale ci vogliono tanti soldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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