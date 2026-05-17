Loreto impresa straordinaria Ma ora il futuro è pieno di incognite

La squadra di Pesaro, appartenente alla categoria della serie B nazionale, ha confermato la partecipazione anche per la prossima stagione, dopo un percorso difficile come neopromossa. La stagione si è rivelata complicata e ha attraversato momenti di crisi, con il rischio di retrocessione che sembrava imminente fino alle ultime gare. La salvezza è arrivata, mettendo fine a un periodo di incertezza e tensione per i tifosi e gli addetti ai lavori.

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