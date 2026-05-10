Pianese-Lecco 1-1 | Tirelli pareggia il gol di Kritta ma i toscani sciupano un’occasione Ora in Lombardia serve un’impresa

Nel primo turno nazionale dei playoff, la partita tra Pianese e Lecco si è conclusa con un pareggio di 1-1. La squadra toscana ha trovato il gol del pareggio grazie a Tirelli, che ha risposto a Kritta. Durante la partita, il Lecco ha giocato in inferiorità numerica per 70 minuti, ma è riuscito a mantenere il risultato. Ora la Pianese si prepara alla sfida di ritorno in Lombardia, dove servirà un risultato positivo per passare il turno.

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Piancastagnaio (Siena), 10 maggio 2026 – Si mangia le mani la Pianese dopo il pari nell’andata del primo turno nazionale dei playoff contro un Lecco che ha saputo resistere in inferiorità numerica per 70 minuti. La formazione di Birindelli ha creato molto, soprattutto nel secondo tempo, sbattendo però contro la serata di grazia del portiere Furlan. Adesso servirà una impresa mercoledì a Lecco, dove rientreranno Sussi e Proietto, per i bianconeri che comunque hanno dimostrato di potersela giocare contro i quotati avversari. Nella nebbia del Comunale (la gara è iniziata con 15 minuti di ritardo) le emozioni iniziano subito. Dopo una fase equilibrata gli ospiti restano in 10 per il rosso diretto a Duca che colpisce Ercolani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pianese-Lecco 1-1: Tirelli pareggia il gol di Kritta, ma i toscani sciupano un’occasione. Ora in Lombardia serve un’impresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cento presenze e il gol della salvezza. Proietto: "Pianese, ora avanti così"Prima del fischio di inizio di Pianese-Pineto, il presidente, Maurizio Sani, gli ha consegnato la maglia con il numero 100: tante le volte che... Moretti-Piccioni, i gol? La coppia è ferma a 8. Ma ora serve una reazioneUno dei nodi principali che mister Parlato dovrà sciogliere in vista del rush finale è quello del centravanti. Argomenti più discussi: Pianese-Lecco, Birindelli senza Sussi e Proietto. Metlika in diffida. Si gioca alle 20 (anche al ritorno); PIANESE SULLA STRADA BLUCELESTE, BLOCCATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI; Entusiasmo Pianese, un’altra sera storica: oggi arriva il Lecco; Domenica Pianese - Lecco: clima molto positivo nello spogliatoio bluceleste.