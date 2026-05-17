Lorenzo deve vincere Amici 25 secondo i lettori di Today

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un sondaggio pubblicato da Today ha chiesto ai lettori di indicare il loro preferito tra i concorrenti di Amici 25. Dopo pochi giorni, i risultati sono stati resi noti, con un concorrente che si distingue come il favorito tra i partecipanti. La votazione ha coinvolto un pubblico ampio e variegato, che ha espresso le proprie preferenze attraverso la piattaforma online. I dati raccolti riflettono le opinioni di chi segue da vicino il talent show e le sue dinamiche.

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Il sondaggio lanciato pochi giorni fa da Today sul possibile vincitore di Amici ha dato il suo risultato. I lettori hanno scelto e hanno già deciso: secondo loro a vincere l'edizione del talent show di Canale 5, che domenica 17 maggio giungerà al capolinea, deve essere Lorenzo Salvetti. Il. 🔗 Leggi su Today.it

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