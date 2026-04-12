Angie ed Elena devono vincere Amici 25 Riccardo e Lorenzo ancora in cerca di identità | le pagelle del Serale di sabato 11 aprile

Sabato 11 aprile si è tenuta la nuova puntata del Serale di Amici 25, trasmessa in prima serata. Durante la serata, si sono affrontate le prove dei concorrenti, con alcune valutazioni critiche sui risultati ottenuti. Tra le esibizioni, si sono distinti alcuni partecipanti mentre altri hanno ricevuto giudizi più severi. La puntata ha visto anche momenti di tensione e confronti tra i concorrenti, con le classifiche che hanno determinato chi dovrà affrontare nuove sfide.

Roma, 11 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di sabato 11 aprile del Serale di Amici 25. Riccardo: voto Anche meno. Sicuramente si riconosce. Il problema è che questo avviene perché urla. Non credo possa avere un futuro discografico oltre il talent show, se non gli si crea un percorso ben definito. Sa cantare, certo. Come molti altri però. Va reso unico. Alex: voto Carisma. Sul palco lo guardi. Anzi, non riesci proprio a togliergli gli occhi di dosso. Quando balla, Alex è magnetico. Nicola: voto Peccato. Nel senso che è un peccato che la sua insegnante di riferimento sia la polemicissima, inutilmente peraltro, Alessandra Celentano. Che non fa assolutamente il bene di alcun allievo, ma mira soltanto - in questa edizione più che in quelle passate - a mettere in mostra il proprio personaggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Angie ed Elena devono vincere Amici 25, Riccardo e Lorenzo ancora in cerca di identità: le pagelle del Serale di sabato 11 aprile Amici 25, le pagelle di domenica 22 febbraio: la rivincita di Angie (7,5) per il Serale, sprofonda Elena (6,5)Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Pagelle Amici 25 Serale: D’Amario e Amadeus esagerati, Plasma stona e snobba il canto. Angie, Emiliano ed Elena meritano il podioRoma, 4 aprile 2026 - Ecco le pagelle della terza puntata del Serale di Amici 25, quella andata in onda su Canale 5 sabato 4 aprile.