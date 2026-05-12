Chi deve vincere Amici25? Il sondaggio di Today

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni alla fine della 25esima edizione di Amici. I concorrenti sono ormai prossimi alla conclusione del percorso, e i fan si stanno chiedendo chi possa essere il vincitore finale. Un sondaggio pubblicato da Today ha raccolto le preferenze del pubblico, offrendo un quadro delle possibili scelte degli spettatori. La competizione sta entrando nel suo momento decisivo, con l’attenzione rivolta alle ultime puntate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci siamo quasi. Anche questa edizione di Amici sta terminando. Si tratta della 25esima per la precisione. Il talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si appresta a chiudere il sipario. Dopo la fase del pomeridiano e quella ancora più avvincente del serale, solo uno degli allievi.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Braida: “Per vincere il Milan deve aggiungere 2-3 campioni. Il Diavolo deve tenersi stretto Allegri”Nella lunga intervista realizzata da 'Tuttosport' ad Ariedo Braida in occasione del suo 80° compleanno, tanto spazio per il Milan, squadra per cui è...

Da chi deve affrontare i cambiamenti senza paura a chi deve essere più presente. L’oroscopo della settimanaTra slanci intensi e tempi da rispettare, questa settimana chiede misura: meno fretta, più sostanza.

Argomenti più discussi: Amici 25, anticipazioni della semifinale: tre allievi al ballottaggio per l’eliminazione; Amici 25, chi sono i finalisti e chi può vincere; Amici 25, chi vince? La rimonta del ballo: ecco il nome del favorito; Amici 25, anticipazioni sabato 2 maggio: penitenza per Maria De Filippi, tre cantanti a rischio (ne verranno eliminati due). Ecco chi sono.

chi deve vincere amici25Amici 25, chi sono i finalisti e chi può vincereCosa è successo nella puntata di sabato 9 maggio in attesa della finale di domenica 17 su Canale 5 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web