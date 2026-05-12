Chi deve vincere Amici25? Il sondaggio di Today
Mancano pochi giorni alla fine della 25esima edizione di Amici. I concorrenti sono ormai prossimi alla conclusione del percorso, e i fan si stanno chiedendo chi possa essere il vincitore finale. Un sondaggio pubblicato da Today ha raccolto le preferenze del pubblico, offrendo un quadro delle possibili scelte degli spettatori. La competizione sta entrando nel suo momento decisivo, con l’attenzione rivolta alle ultime puntate.
Ci siamo quasi. Anche questa edizione di Amici sta terminando. Si tratta della 25esima per la precisione. Il talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si appresta a chiudere il sipario. Dopo la fase del pomeridiano e quella ancora più avvincente del serale, solo uno degli allievi.🔗 Leggi su Today.it
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Votateeeee, io non posso purtroppo! Fate vincere chi veramente merita! #amici25 #lorenzosalvetti x.com
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