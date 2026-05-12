Chi deve vincere Amici25? Il sondaggio di Today

Mancano pochi giorni alla fine della 25esima edizione di Amici. I concorrenti sono ormai prossimi alla conclusione del percorso, e i fan si stanno chiedendo chi possa essere il vincitore finale. Un sondaggio pubblicato da Today ha raccolto le preferenze del pubblico, offrendo un quadro delle possibili scelte degli spettatori. La competizione sta entrando nel suo momento decisivo, con l’attenzione rivolta alle ultime puntate.

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