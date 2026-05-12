In Lombardia, si registrano preoccupazioni riguardo alla costruzione di nuovi data center e al loro impatto sul territorio agricolo. Si discute di come queste strutture possano incidere sulle bollette energetiche delle famiglie, considerando l’aumento dei consumi richiesti. Allo stesso tempo, si evidenziano i rischi per l’economia agricola locale, legati alla cementificazione e all’urbanizzazione legate alla diffusione degli impianti digitali.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi data center le bollette elettriche delle famiglie?. Quali rischi corre l'economia agricola lombarda con la cementificazione digitale?. Perché le nuove norme sulle aree idonee frenano le energie rinnovabili?. Chi trarrà vantaggio economico dall'espansione delle big tech nel territorio?.? In Breve Installazioni fotovoltaiche in Lombardia calate del 30% nel corso del 2025.. Obiettivo rinnovabili 2030 ridotto rispetto ai 12.000 megawatt previsti nel 2025.. Legambiente, CGIL e Associazione Ambiente e Lavoro contestano i nuovi provvedimenti.. Data center aumentano domanda elettrica rischiando bollette più alte per cittadini lombardi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: allarme per i data center che minacciano il suolo agricolo

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