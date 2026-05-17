Locatelli a Senigallia | nuovi progetti per l’inclusione e i caregiver

A Senigallia, un incontro ha messo in evidenza nuovi progetti dedicati all'inclusione sociale e all'assistenza dei caregiver. Durante l'evento, sono state approfondite le modalità di miglioramento dei diritti per chi si prende cura di familiari con disabilità. Sono stati presentati inoltre i fondi destinati a sostenere iniziative di autonomia e opportunità lavorative per queste persone. Le rappresentanze coinvolte hanno illustrato le strategie adottate e i risultati attesi dai progetti in corso.

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