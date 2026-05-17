Locatelli a Senigallia | nuovi progetti per l’inclusione e i caregiver
A Senigallia, un incontro ha messo in evidenza nuovi progetti dedicati all'inclusione sociale e all'assistenza dei caregiver. Durante l'evento, sono state approfondite le modalità di miglioramento dei diritti per chi si prende cura di familiari con disabilità. Sono stati presentati inoltre i fondi destinati a sostenere iniziative di autonomia e opportunità lavorative per queste persone. Le rappresentanze coinvolte hanno illustrato le strategie adottate e i risultati attesi dai progetti in corso.
? Domande chiave Come cambieranno i diritti per chi assiste i familiari disabili?. Quali fondi alimentano i nuovi progetti di autonomia e lavoro?. Perché il bando Opportunità ha superato le aspettative economiche iniziali?. Come influirà la riforma sulla gestione dei servizi nei piccoli comuni?.? In Breve Bando Opportunità: 380 milioni euro per 700 progetti presentati dal terzo settore.. Partecipazione politica locale con Nicolò Pierini, Massimo Olivetti, Cinzia Petetta ed Elena Campagnolo.. Prossimo appuntamento dedicato all'inclusione: Expo Io Persona al Centro a Rimini dal 25 giugno.. Tutela caregiver: superamento di 31 proposte di legge fallite negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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