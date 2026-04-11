Dopo la partita contro l’Atalanta, il capitano della Juventus ha dichiarato a DAZN che nelle sfide di questo livello è fondamentale mettere il cuore in campo. Ha aggiunto che ciò che accade in fase offensiva o difensiva non è la priorità e ha espresso il desiderio di qualificarsi per la Champions League. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il match.

di Luca Fioretti Locatelli a DAZN: «Quando giochi queste partite ci devi mettere il cuore». Le parole del capitano della Juventus dopo la sfida contro l’Atalanta. Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CUORE – « Questo è il calcio, quando giochi queste partite devi mettere il cuore. La Juve è questo, dobbiamo fare questo e dobbiamo andare in Champions League. Si passa anche da partite come queste » MILAN – « Noi dobbiamo vincere le partite e andare avanti, quello che succede davanti o indietro non ci interessa » BOGA – « Lui è un ragazzo per bene oltre che fortissimo, meritava questa occasione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Quando giochi queste partite ci devi mettere il cuore. Quello che succede avanti e indietro non ci interessa, vogliamo la Champions»

Thuram a DAZN: «Non ci sono partite facili. Se vogliamo battere il Pisa stasera dobbiamo fare queste tre cose»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

Locatelli a DAZN: «Dobbiamo essere tranquilli e intelligenti e analizzare tutto. Scudetto? Queste sono le partite che fanno la differenza»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...