Venezia-Avellino 4-0 Patierno | Dopo l’espulsione non siamo più riusciti a reagire

Durante la partita tra Venezia e Avellino, che si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa, Cosimo Patierno, attaccante dell’Avellino, ha commentato subito dopo il match. Ha sottolineato come, dopo l’espulsione di un suo compagno, la squadra abbia avuto difficoltà a reagire e a mantenere il ritmo nel corso della gara.

L'attaccante dell'Avellino ha commentato la sconfitta al Penzo contro il Venezia: «Dovevamo portare la partita almeno fino al 45' del primo tempo» «L'Avellino era in partita, poi è arrivato il cartellino rosso», ha spiegato Patierno. «A quel punto c'è stato un netto calo, saranno state anche le conseguenze dei due gol in due minuti, però non siamo più riusciti a tenere la partita né a reagire. Forse nel secondo tempo abbiamo provato a contenere, ma non c'è stata una vera reazione». L'attaccante ha analizzato l'approccio della squadra: «Siamo usciti subito dalla partita, dovevamo cercare di portarla almeno fino al 45' del primo tempo, almeno sul 1-0, invece ci siamo allungati.

Venezia-Avellino 4-0: Tutino espulso al 34', i lupi crollanoPrima sconfitta per Ballardini sulla panchina dell'Avellino: biancoverdi travolti 4-0 al Penzo dalla capolista Venezia. Il vantaggio sulla zona ... msn.com

Avellino, Ballardini: Approccio troppo timido, dopo il 2-0 abbiamo staccato la spinaDavide Ballardini, tecnico dell'Avellino, analizza ai microfoni di Prima Tivvù la pesante sconfitta per 4-0 nella trasferta di Venezia: C'è. tuttomercatoweb.com

