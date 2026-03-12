Ristrutturati gli spazi esterni del Vittorio Veneto aree verdi e un campo polifunzionale

Gli spazi esterni dell'istituto tecnico professionale Vittorio Veneto Salvemini di Latina sono stati ristrutturati e riconsegnati alla scuola. Sono state sistemate nuove aree verdi e un campo polifunzionale. L'intervento riguarda le zone esterne dell'edificio scolastico, che ora sono pronte per l'uso degli studenti e del personale. La riqualificazione si è conclusa con la consegna ufficiale degli spazi.

Questa mattina il taglio del nastro. Intervento realizzato con fondi del Pnrr Gli spazi esterni dell'istituto tecnico professionale Vittorio Veneto Salvemini di Latina sono stati sistemat e riconsegnati alla scuola. Il taglio del nastro questa mattina con la dirigente scolastica e il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli. Proprio l'Ente di via Costa ha realizzato l'intervento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'opera, finanziata con fondi europei NextGenerationEU nell'ambito della Missione 4, ha interessato la riqualificazione degli spazi esterni dello storico istituto scolastico di viale Mazzini, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità, la sicurezza e la qualità degli ambienti destinati agli studenti.