OUTSIDER | L’invito a vivere gli spazi esterni di Gelsomino Home

È stato pubblicato un articolo che invita a esplorare gli spazi esterni di Gelsomino Home, evidenziando come non tutti i luoghi all’aperto siano uguali e come le persone abbiano esigenze diverse nel viverli. L’articolo si concentra sulla varietà di utilizzi possibili e sulla diversità delle preferenze individuali nel godere degli ambienti esterni.

Non tutti gli spazi outdoor nascono per essere uguali e, soprattutto, non tutte le persone hanno il desiderio di viverli allo stesso modo. OUTSIDER è la campagna con cui Gelsomino Home invita a uscire dagli schemi, anche quando si tratta di giardino, terrazzo o veranda. Non è solo una questione di arredi, ma di stile, di attitudine, di libertà nel progettare uno spazio che rispecchi davvero chi sei. La stagione primavera-estate è il momento perfetto per dare nuova vita agli ambienti esterni: creare una zona relax, immaginare pranzi all’aperto, costruire un angolo tutto tuo dove rallentare, accogliere, vivere. Nello showroom di Manfredonia trovi ambientazioni curate, materiali da toccare e una proposta completa di arredo esterni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - OUTSIDER: L’invito a vivere gli spazi esterni di Gelsomino Home Articoli correlati Leggi anche: Ristrutturati gli spazi esterni del Vittorio Veneto, aree verdi e un campo polifunzionale Il termostato, la telecamera per proteggere gli spazi esterni e la valvola Termostatica intelligente: tutte le novità di NetatmoCon lo slogan “Non ci aspettiamo di più, ma di meglio”, Netatmo ha presentato novità ed aggiornamenti che andranno ad ampliare la visione di casa...