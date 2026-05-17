Lo storico mercato cittadino torna a Cles | Un beneficio per tutta la comunità

Da trentotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cles, il mercato cittadino tradizionale riapre lunedì 18 maggio, portando nuovamente le bancarelle nel centro del borgo. Dopo un periodo di assenza, questa riapertura rappresenta un momento atteso dalla comunità locale e dalle attività commerciali, che potranno riprendere la vendita di prodotti e generi vari. La decisione di ripristinare il mercato viene comunicata ufficialmente, annunciando il ritorno di questa tradizione storica che caratterizza il centro di Cles.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Cles torna lo storico mercato cittadino: la data sarà quella di lunedì 18 maggio, con le bancarelle tradizionali che torneranno a riempire il centro di uno dei principali borghi nonesi. A esultare è soprattutto Francesca Gabos, assessore al commercio di Cles: “Aver ottenuto una risposta così. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Huge GOLD News! War Escalation Is About To Change Gold and Silver Prices FOREVER - Gerald Celente

Video Huge GOLD News! War Escalation Is About To Change Gold and Silver Prices FOREVER - Gerald Celente

Sullo stesso argomento

Il Mercato Coperto rinasce dopo l'incendio: "Luogo storico della comunità e presidio fondamentale di socialità"Nei giorni scorsi a Russi si sono conclusi i lavori di ritinteggiatura esterna del Mercato Coperto in piazza Gramsci, realizzati successivamente agli...

In pensione lo storico pediatra De Feo: "Punto di riferimento per la comunità""Ha saputo che era l’ultimo giorno di lavoro ed è venuto a salutarmi anche un nonno.

cles lo storico mercato cittadinoLo storico mercato cittadino torna a Cles: Un beneficio per tutta la comunitàA Cles torna lo storico mercato cittadino: la data sarà quella di lunedì 18 maggio, con le bancarelle tradizionali che torneranno a riempire il centro di uno dei principali borghi nonesi. A esultare è ... trentotoday.it

cles lo storico mercato cittadinoCles. Il 18 maggio torna il mercato storico nel centro del paeseIl fascino intramontabile delle bancarelle, il profumo dei prodotti tipici e quel contatto umano che solo il commercio su area pubblica sa offrire: lunedì 18 maggio il centro storico di Cles si appres ... secolo-trentino.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web