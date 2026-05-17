Lo storico mercato cittadino torna a Cles | Un beneficio per tutta la comunità

A Cles, il mercato cittadino tradizionale riapre lunedì 18 maggio, portando nuovamente le bancarelle nel centro del borgo. Dopo un periodo di assenza, questa riapertura rappresenta un momento atteso dalla comunità locale e dalle attività commerciali, che potranno riprendere la vendita di prodotti e generi vari. La decisione di ripristinare il mercato viene comunicata ufficialmente, annunciando il ritorno di questa tradizione storica che caratterizza il centro di Cles.

A Cles torna lo storico mercato cittadino: la data sarà quella di lunedì 18 maggio, con le bancarelle tradizionali che torneranno a riempire il centro di uno dei principali borghi nonesi. A esultare è soprattutto Francesca Gabos, assessore al commercio di Cles: “Aver ottenuto una risposta così. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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