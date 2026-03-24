"Ha saputo che era l’ultimo giorno di lavoro ed è venuto a salutarmi anche un nonno. Del resto in un paese si instaura un rapporto diretto e continuativo con medico e pediatra, punti di riferimento della comunità", racconta il dottor Francesco De Feo, pediatra di Castelnuovo Berardenga per 38 anni, da ieri in pensione. De Feo è stato anche segretario provinciale della Federazione medici pediatri; tutor della Scuola di pediatria per 20 anni; è docente di fitoterapia a Farmacia. "Mi sono laureato nell’82, poi la specializzazione nel giugno ’88, a Siena; quello stesso anno, il 1° settembre, è iniziato l’incarico di pediatra a Castelnuovo, di cui sono diventato titolare il 13 aprile 1989". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In pensione lo storico pediatra De Feo: "Punto di riferimento per la comunità"

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