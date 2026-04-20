Il Mercato Coperto rinasce dopo l' incendio | Luogo storico della comunità e presidio fondamentale di socialità

Dopo l’incendio che nel maggio 2025 aveva danneggiato il Mercato Coperto di Russi, i lavori di rinnovamento sono proseguiti con la ritinteggiatura esterna della struttura in piazza Gramsci. Gli interventi negli spazi interni erano stati completati lo scorso anno. La riqualificazione della struttura rappresenta un passo importante per la comunità locale, che considera il mercato un punto di riferimento storico e di socialità.

Nei giorni scorsi a Russi si sono conclusi i lavori di ritinteggiatura esterna del Mercato Coperto in piazza Gramsci, realizzati successivamente agli interventi di sistemazione degli spazi interni ultimati lo scorso anno, dopo l’incendio che nel maggio 2025 aveva danneggiato la struttura.Con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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