L’idea di uno stadio del futuro ha portato a confronti con le grandi opere del passato, come le Piramidi d’Egitto, che impiegarono tra i 15 e i 30 anni per essere completate. Oggi si discute di nuove strutture sportive e di eventi che potrebbero segnare una svolta, ma le differenze di tempi e metodi tra le epoche sono evidenti. La riflessione resta aperta sulla capacità di realizzare grandi progetti in tempi più rapidi, senza perdere di vista le sfide tecnologiche e logistiche.

STADIO, EVENTI, UNA NUOVA ERA. MA CHE SIAMO, ALLE PIRAMIDI?!? Tra i 15 e i 30 anni ci vollero per costruire la piramide di Cheope. E io, che frequentavo il vecchio Mancini con la tribuna coperta fatta di tubolari Innocenti e pianali di cemento, me lo ricordo bene. Accanto c’era una fatiscente tribuna scoperta e il passaggio dei calciatori, difeso soltanto da una rete metallica. Altri tempi. I grandi eventi degli anni ’50 erano i circhi Apollo, Medrano e Americano, che — si diceva — facevano sparire i gatti domestici e lasciavano nell’aria il maleodorante odore degli escrementi delle bestie africane. Poi arrivò il nuovo Comunale. Una “viottola” piena di pozze e fango conduceva alla tribuna coperta e a quella semi-scoperta; proseguendo lungo quella stessa strada si arrivava alla Maratona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Lo stadio del futuro… e i tempi delle Piramidi: “Dai cavallino, facci sognare”

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