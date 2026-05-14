Gualtieri a De Rossi | Daniele facci sognare

Il calciatore, che ha trascorso tutta la carriera in un’unica squadra, è stato recentemente coinvolto in una discussione con il suo allenatore, che gli ha rivolto un invito a continuare a far sognare i tifosi. Il sogno di qualificarsi in Champions League della squadra passa sia dalle prestazioni dei calciatori sia dall’impegno di chi ha vestito quella maglia per molti anni. La frase del tecnico ha attirato l’attenzione dei media, sottolineando l’importanza del contributo individuale nel percorso della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il sogno Champions della Roma passa per i piedi dei calciatori giallorossi, ma anche per il cuore e la professionalità di chi quella maglia l’ha portata sul petto per una vita intera. Nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2026, la Sala delle Bandiere del Campidoglio è diventata teatro di un siparietto che ha immediatamente infiammato la piazza capitolina. In occasione della celebrazione ufficiale per la promozione dell’ Ostiamare in Serie C, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivolto un messaggio tanto informale quanto carico di significato a Daniele De Rossi, presente alla cerimonia. Con un sorriso eloquente, il primo cittadino si è rivolto all’attuale allenatore del Genoa chiedendogli esplicitamente di farli sognare ancora una volta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, per il dopo Conte anche Daniele De RossiIl Napoli mentre si prepara ad affrontare lo sprint finale di questa stagione, guarda già al futuro e valuta un possibile sostituto di Antonio Conte. Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio(Adnkronos) – Premiazione oggi in Campidoglio della squadra di Daniele De Rossi Ostiamare, promossa in serie C dopo 35 anni. Temi più discussi: Jones vs. Gualtieri in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Brasiliano candidato sindaco attacca tutti, ora tocca a Onorato: Ti mando a vendere le olive; Femminile, le campionesse d'Italia premiate in Campidoglio dal Sindaco Gualtieri. Bavagnoli: È un orgoglio aver riportato lo Scudetto a Roma. Gualtieri 'chiama' De Rossi: Facci sognare contro il Milan romanews.eu/gualtieri-de-r… #asroma #romanewseu x.com Calcio, Ostiamare sale in serie C. Gualtieri: «Grazie a De Rossi che ha investito cuore e anima»Sono serviti 35 anni per rivedere l'Ostiamare in Serie C, ma l'obiettivo è stato raggiunto. Decisiva per il gruppo guidato da D'Antoni la vittoria sul Termoli e il contemporaneo pareggio dell'Ancona ... roma.corriere.it Ostiamare in C, il Sindaco di Roma: Grazie a De Rossi, ci ha messo cuore e animaIl sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato sui canali ufficiali del comune la promozione in Serie C ottenuta dall'Ostiamare: La promozione. tuttomercatoweb.com