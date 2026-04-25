Un tifoso una bandiera per colorare tutto lo stadio e spingere il Cavallino

Un tifoso ha portato una grande bandiera allo stadio, coprendo gran parte delle tribune, durante la partita di ieri. Nel corso dell'incontro, il presidente del club ha fatto visita alla sede del comitato locale, incontrando i rappresentanti e discutendo di diverse questioni legate alle attività sportive. La giornata si è conclusa con l'entusiasmo dei supporter e l'intervento del dirigente, che ha ringraziato i presenti per il sostegno.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Un tifoso una bandiera per colorare tutto lo stadio e spingere il Cavallino La visita del presidente Manzo nella sede del comitato. A poche ore dall'ultima partita di campionato, quella più importante degli ultimi venti anni della storia dell'Arezzo, Orgoglio Amaranto e i Gruppi della Sud stanno completando la distribuzione delle bandiere. La sede del comitato in Curva Sud è stata aperta tutta la settimana fino anche a oggi, sabato 25 aprile, con una partecipazione dei soci, dei volontari e dei tifosi tutti che andata oltre ogni aspettativa. A coronare questo momento, la visita del presidente Guglielmo Manzo e del direttore sportivo Nello Cutolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Un tifoso una bandiera per colorare tutto lo stadio e spingere il Cavallino» Notizie correlate Bandiere al vento: coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoriaArezzo, 11 aprile 2026 – Bandiere al vento: coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoria. Como, tifoso arrestato dopo aver rubato una bandiera a una coppia di sostenitori InterEseguiti un arresto e tre denunce in seguito a un episodio di furto con strappo avvenuto ieri pomeriggio a Como: un gruppo di giovani tifosi comaschi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: WEC | Toyota beffa Ferrari ma ad aver vinto è Imola. La storia della bandiera Ue confiscata a un piccolo tifosoAd un ragazzo è stato vietato di portare la bandiera dell’Unione Europea all’interno dell’arena di Santa Giulia. Secondo una prima ricostruzione, durante la semifinale di hockey femminile Usa-Svezia, ... blitzquotidiano.it Utilizzo dati e privacyDiventa un caso la bandiera dell'Unione europea confiscata durante i Giochi di Milano Cortina 2026 a un piccolo tifoso giunto nell'arena milanese di Santa Giulia per assistere alla semifinale di ... tgcom24.mediaset.it