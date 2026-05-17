Lo sguardo degli adolescenti in mostra
Ha trovato spazio, a San Lazzaro, lungo le pareti della sala d’attesa del Punto Prelievi alle Officine SanLab la mostra " PRIMA DOPO. Adolescenti, benessere, volontariato, arte, comunità " (nella foto), esito del percorso regionale Casa Community Lab promosso da Regione, Comune di San Lazzaro, Azienda Usl di Bologna - Distretto Savena Idice e Volabo - Centro Servizi per il Volontariato Bologna. Il progetto nasce nell’ambito della sperimentazione dedicata alla partecipazione attiva nelle Case della Comunità e, a San Lazzaro, ha messo al centro il benessere psicologico degli adolescenti e il loro rapporto con il territorio. Dallo scorso marzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Teenage Solar Systems Caught in Chaos
Sullo stesso argomento
Palazzo della Meridiana ospita la mostra “Futurismo”: uno sguardo all'avanguardia degli anni Venti e TrentaNegli ultimi anni il ruolo del Futurismo nel panorama delle Avanguardie di inizio Novecento è stato ampiamente riconosciuto anche a livello...
Scatti Marginali, lo sguardo di Alessandro Punzo in mostra a Villa dei LeoniA Villa dei Leoni è aperta al pubblico "Scatti Marginali", la mostra fotografica di Alessandro Punzo che raccoglie una selezione di immagini nate dai...
Dalla Contea di Narok, in Kenya, fino a Milano. All’interno di WeWorld Festival, va in scena questo weekend il progetto espositivo Dream Big, che unisce lo sguardo della fotografa Gaia Squarci al lavoro creativo di adolescenti coinvolti nei programmi di WeWo facebook
Divertimento e creatività tra giochi e videogiochi Passatempi secondo lo sguardo degli adolescentiI videogiochi sono parte della vita dei giovani perché sono fonte di intrattenimento, relax, divertimento e anche creatività. Inoltre, noi adolescenti possiamo imparare tante cose grazie alle varie ... lanazione.it
Teatroterapia: un laboratorio di vita. Il ruolo cardine per lo sviluppo emotivo dei bambini e degli adolescenti. Ne parliamo con Adelia Lucattini, Medico Psichiatra e ...Teatroterapia: un laboratorio di vita. Il ruolo cardine per lo sviluppo emotivo dei bambini e degli adolescenti. Ne parliamo con Adelia Lucattini, Medico Psichiatra e Psicoanalista, Membro della ... lagone.it