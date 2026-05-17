Ha trovato spazio, a San Lazzaro, lungo le pareti della sala d’attesa del Punto Prelievi alle Officine SanLab la mostra " PRIMA DOPO. Adolescenti, benessere, volontariato, arte, comunità " (nella foto), esito del percorso regionale Casa Community Lab promosso da Regione, Comune di San Lazzaro, Azienda Usl di Bologna - Distretto Savena Idice e Volabo - Centro Servizi per il Volontariato Bologna. Il progetto nasce nell’ambito della sperimentazione dedicata alla partecipazione attiva nelle Case della Comunità e, a San Lazzaro, ha messo al centro il benessere psicologico degli adolescenti e il loro rapporto con il territorio. Dallo scorso marzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sguardo degli adolescenti in mostra

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