Scatti Marginali lo sguardo di Alessandro Punzo in mostra a Villa dei Leoni
A Villa dei Leoni è aperta al pubblico "Scatti Marginali", la mostra fotografica di Alessandro Punzo che raccoglie una selezione di immagini nate dai viaggi dell'artista in numerosi Paesi del mondo.Al centro di ogni scatto c'è l'elemento umano: volti, gesti e momenti di vita quotidiana colti in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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